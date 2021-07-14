К санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко присоединились пять стран
Речь идет о санкциях, которые были введены против Белоруссии 24 июня в ответ на многочисленные факты нарушения прав человека, репрессий против сторонников оппозиции, а также на инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске
К экономическим санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились пять стран, которые не входят в эту организацию.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что к санкциям против режима Александра Лукашенко присоединились Северная Македония, Черногория, Албания (все три страны кандидаты на вступление в ЕС), Исландия и Норвегия.
Речь идет о санкциях, которые были введены против Белоруссии 24 июня в ответ на многочисленные факты нарушения прав человека, репрессий против сторонников оппозиции, а также на инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске с целью ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Сейчас под санкциями ЕС находятся 166 граждан Белоруссии и 15 организаций.