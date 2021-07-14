Белорусское издание «Наша Нiва» сообщило о прекращении работы после обысков у журналистов
Директор издания Анастасия Ровдо сообщила, что часть сотрудников редакции, которые находятся в Беларуси, временно не работает. При этом сотрудники, находящиеся в других странах, продолжают выполнять свои обязанности
Фото: tvrain.ru
Редакция белорусского издания «Наша Нiва» объявила о прекращении работы «из соображений безопасности».
Директор издания Анастасия Ровдо сообщила, что часть сотрудников редакции, которые находятся в Беларуси, временно не работает. При этом сотрудники, находящиеся в других странах, продолжают выполнять свои обязанности.
Анастасия Ровдо добавила, что руководство «Нашей Нiвы» планирует возродить издание в новом формате, но за пределами Беларуси.
Напомним, что в начале июля силовики провели обыски по месту жительства некоторых сотрудников редакции. Главного редактора и еще четырех человек задержали по подозрению в организации действий, нарушающих общественный порядок.