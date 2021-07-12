Евросоюз не исключил приостановки выдачи шенгенских виз гражданам Беларуси
Европейский союз допустил приостановку выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Решение по визам обусловлено ростом числа нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны союза
Европейский союз допустил приостановку выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Еврокомиссар заявила, что решение по визам обусловлено ростом числа нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны союза, пишет Telegram-канал DW.
Одновременно с этим г-жа Йоханссон признала, что Евросоюз не должен терять контакты с гражданским обществом Беларуси, особенно на фоне обострения геополитической ситуации между государствами.
«Мы, конечно, должны обеспечить контакт с обычными людьми Беларуси, но этот вопрос (приостановки визового режима с Белоруссией) нужно рассмотреть», - добавила Илва Йоханссон.
По данным еврокомиссара, только за последний месяц границу Белоруссии и Литвы пересекли 1600 беженцев, что в 22 раза больше, чем за весь 2020 год.