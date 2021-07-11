Власти Литвы выделят 42 млн евро на строительство стены на границе с Беларусью
Представитель Литвы назвал приток нелегальных мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией» против всего Евросоюза. Дипломат отметил, что большая часть перебежчиков хочет не остаться в Литве, а добраться до Швеции или Германии
Власти Литвы выделят 42 млн евро на укрепление границы с Белоруссией с связи с ростом нелегальной миграции.
Посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис сообщил в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, что указанная сумма пойдет на постройку стены на литовско-белорусской границе, а также на усовершенствование системы наблюдения на границе.
Представитель Литвы назвал приток нелегальных мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией» против всего Евросоюза. Дипломат отметил, что большая часть перебежчиков хочет не остаться в Литве, а добраться до Швеции или Германии.
Предполагается, что протяженность стены на границе Литвы и Белоруссии составит около 30 километров. Власти Евросоюза финансировать этот проект отказались.
С начала 2021 года в Литву из Белоруссии попали более 1400 нелегальных мигрантов. Большая часть из них - это жители стран Ближнего Востока и Африки. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет принимать меры по остановке транзита нелегалов в Европу.