Белорусский суд приговорил бывшего соперника Лукашенко на выборах президента к 14 годам
Верховный суд Белоруссии приговорил главу Белгазпромбанка и экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Банкира признали виновным в легализации денежных средств и получении взяток
Верховный суд Белоруссии приговорил главу Белгазпромбанка и экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Банкира признали виновным в легализации денежных средств и получении взяток.
Информагентство «Белта» сообщает, что ВС Белоруссии счел доказанной вину Виктора Бабарико в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взяток в особо крупном размере.
Представитель прокуратуры просил суд приговорить банкира к 15 годам лишения свободы. Суд в итоге назначил ему 14 лет тюремного заключения.
Напомним, что Виктор Бабарико был арестован в разгар предвыборной кампании. При этом банкир считался основным соперником Александра Лукашенко.
По версии следствия, с 2004 года Бабарико и его помощники регулярно получали взятки от бизнеса, заинтересованного в благорасположении руководства Белгазпромбанка. Сумма взяток составила около 30,5 млн белорусских рублей (более 11,5 млн долларов). Также г-на Бабарико обвиняли в отмывании денежных средств через покупку недвижимости.