Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве
Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. В эту страну она под давлением белорусских властей уехала сразу после выборов в августе 2020 года
Фото: fishki.net
Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. В эту страну она под давлением белорусских властей уехала сразу после выборов в августе 2020 года.
Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис на совместном брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее офиса «официальным представительством белорусской демократии».
Лидер белорусской оппозиции в свою очередь заявила, что народ республики теперь имеет официальное представительство в странах Евросоюза, куда может обратиться за помощью.
«Беларусь – это не Лукашенко, а беларуский народ. И теперь это признано официально», - заявила политик.