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05 июля 2021, 19:24

Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. В эту страну она под давлением белорусских властей уехала сразу после выборов в августе 2020 года

Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве
Фото: fishki.net

Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. В эту страну она под давлением белорусских властей уехала сразу после выборов в августе 2020 года.

Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис на совместном брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее офиса «официальным представительством белорусской демократии».

Лидер белорусской оппозиции в свою очередь заявила, что  народ республики теперь имеет официальное представительство в странах Евросоюза, куда может обратиться за помощью.

«Беларусь – это не Лукашенко, а беларуский народ. И теперь это признано официально», - заявила политик.

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