Власти Белоруссии потребовали от России выдать певицу Анжелику Агурбаш
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении популярной певицы Анжелики Агурбаш. Артистку обвиняют в разжигании розни и оскорблении президента республики Александра Лукашенко
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении популярной певицы Анжелики Агурбаш. Артистку обвиняют в разжигании розни и оскорблении президента республики Александра Лукашенко.
Белорусская прокуратура направила в Россию запрос о выдаче Анжелики Агурбаш властям республики, сообщает ТАСС.
Согласно версии следствия, с августа 2020 года певица размещала в интернете «сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего конституционного строя». Кроме того, Анжелику Агурбаш обвиняют в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко.
Артистка в ответ на обвинения выложила в интернете видеообращение, в котором призвала всех неравнодушных людей объединяться ради выхода из кризиса.