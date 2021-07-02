Александр Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной
Пока подробности полного закрытия белорусско-украинской границы не сообщаются. Неизвестно, останется ли возможность транзита у граждан России и Украины
Фото: rueconomics.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничной службе полностью перекрыть границу с Украиной.
Как сообщает Telegram-канал БЕЛТА, такое поручение глава государства дал из-за того, что с Украины в Беларусь поступает «огромное количество оружия».
Пока подробности полного закрытия белорусско-украинской границы не сообщаются. Неизвестно, останется ли возможность транзита у граждан России и Украины.
Ранее МИД Украины обвинил Минск в неуважении демократических ценностей, а Верховная Рада предложила правительству прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным.