В Минске студентку задержали за слова поддержки в адрес арестованных юристов во время вручения дипломов
Девушку задержали после того, как на вручении дипломов она выразила поддержку арестованному юристу и оппозиционеру Максиму Знаку, уволенному преподавателю Елене Лаевской и другим юристам
Фото: varjag.net
В Минске сотрудники милиции задержали студентку юридического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Екатерину Винникову. Девушку задержали после того, как на вручении дипломов она выразила поддержку арестованному юристу и оппозиционеру Максиму Знаку, уволенному преподавателю Елене Лаевской и другим юристам.
Екатерине Винниковой после вручения диплома позвонил сотрудник РУВД Ленинского района Минска и вызвал на беседу. В отделении в отношении выпускницы вуза составили административный протокол и оставили там на ночь, сообщает «Медиазона».
Также сообщается, что силовики провели обыск в общежитии, где проживает студентка.