Жительницу Минска приговорили к двум годам «домашней химии» за выселение из квартиры помощницы прокурора
Суд Заводского района Минска приговорил 34-летнюю Ольгу Синелеву к двум годам ограничения свободы (так называемой «домашней химии») за выселение из квартиры помощницы прокурора Алины Касьянчик
Суд Заводского района Минска приговорил 34-летнюю Ольгу Синелеву к двум годам ограничения свободы (так называемой «домашней химии») за выселение из квартиры помощницы прокурора Алины Касьянчик.
Жительницу Минска признали виновной в нарушении равноправия граждан, сообщает TUT.by.
Ольга Синелева сдавала квартиру помощнице районного прокурора. Договор аренды был заключен сроком на два года. После президентских выборов, массовых митингов и разгона протестов хозяйка жилплощади решила выселить сотрудницу силовых структур, как причастную к политическим репрессиям.
Помощница прокурора написала на Синелеву заявление, на основании которого ее обвинили в нарушении равноправия граждан «под воздействием телеграм-каналов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников».
Алина Касьянчик выступала гособвинителем по делу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которых приговорили к двум годам колонии за репортаж с акции протеста.