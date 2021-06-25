Белорусские власти перевели россиянку Софью Сапегу под домашний арест
Минский суд перевел россиянку Софью Сапегу из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ВВС отчим девушки Сергей Дудич. Родители сообщили, что сейчас Софья находится в съемной квартире в Минске
Минский суд перевел россиянку Софью Сапегу из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ВВС отчим девушки Сергей Дудич.
Родители сообщили, что сейчас Софья находится в съемной квартире в Минске.
Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с основателем оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их сняли с рейса авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который принудительно посадили в Минске якобы из-за угрозы взрыва.
Россиянку белорусские власти обвиняют в администрировании Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков, а также в разжигании ненависти и вражды. Роману Протасевичу предъявлено обвинение в призывах к участию в беспорядках.
Ранее отец Софьи Андрей Сапега обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой проявить милосердие и не ломать жизнь молодой девушке.