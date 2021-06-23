Фильм Nexta о резиденциях и автомобилях Александра Лукашенко признан экстремистским
Минский суд признал экстремистским фильм YouTube-канала Nexta «Лукашенко. Золотое дно», в котором рассказывается «царских имениях» президента Белоруссии. Этот фильм был включен в реестр экстремистских материалов на сайте Министерства информации республики
Минский суд признал экстремистским фильм YouTube-канала Nexta «Лукашенко. Золотое дно», в котором рассказывается «царских имениях» президента Белоруссии. Этот фильм был включен в реестр экстремистских материалов на сайте Министерства информации республики.
Документальный фильм об активах Александра Лукашенко был опубликован на канале Nexta 8 марта 2021 года. Сейчас у него 6,5 млн просмотров.
В фильме рассказывается о дорогостоящей незадекларированной недвижимости и элитном автопарке бессменного президента Беларуси, содержание которых может ежемесячно обходиться в десятки миллионов долларов. По данным авторов фильма, в распоряжении Лукашенко есть 18 государственных резиденций, автомобили Maybach за 1,5 млн евро и Tesla за 100 тысяч евро.
Напомним, что Telegram-канал Nexta и его логотип ранее уже были признаны в Белоруссии экстремистскими материалами. Основатель телеграм-канала Роман Протасевич был арестован по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Ради его задержания белорусские власти принудительно посадили самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.