Прокуратура Белоруссии запросила для банкира Виктора Бабарико 15 лет колонии
Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главы Белгазпромбанка и бывшего кандидата в президенты республики Виктора Бабарико наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет
Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главы Белгазпромбанка и бывшего кандидата в президенты республики Виктора Бабарико наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Напомним, что банкир считался основным соперником Александра Лукашенко, но был арестован незадолго до голосования.
Виктор Бабарико обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. По версии Следственного комитета Белоруссии, глава Белгазпромбанка создал из числа своих заместителей организованную преступную группу с целью получения взяток от представителей бизнеса, которые были заинтересованы в благорасположении руководства банка, сообщает ТАСС.
Топ-менеджеры белорусской «дочки» российского Газпромбанка получали взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020 года. общая сумма взяток оценивается в 30,5 млн белорусских рублей (11,5 млн долларов).