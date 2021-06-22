Власти Белоруссии отказали телеканалу RTVi в продлении лицензии на вещание в республике
Представитель RTVi заявил, что телевещание, приостановленное на территории Белоруссии «по техническим причинам», канал планирует возобновить к концу текущего года
Фото: theworldnews.net
Министерство информации Белоруссии отказало в выдаче нового разрешения российскому телеканалу RTVi на вещание в республике.
Отказ телеканал получил из-за «несоответствия действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи», сообщает РБК.
Представитель RTVi заявил, что телевещание, приостановленное на территории Белоруссии «по техническим причинам», канал планирует возобновить к концу текущего года.