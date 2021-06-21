Совет Евросоюза одобрил новые санкции против Белоруссии. В черный список попадут 86 физлиц и компаний
Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании в Люксембурге утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании в Люксембурге утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии.
Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в санкционный список добавят 86 человек и организаций. В свою очередь Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз одобрил санкции против крупнейших предприятий Белоруссии, которые связаны с нефтью, газом, производством удобрений и телекоммуникаций. Европейские власти планируют ввести ограничения для предприятий из санкционного списка.
Что касается физических лиц, то их активы в ЕС будут заморожены, а им самим запретят въезд в страны союза.
Новые санкции против белорусского руководства вводятся из-за ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Ради задержания Протасевича белорусские власти принудительно посадили в Минске пассажирский самолет компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс.
Напомним, что ранее из-за этого инцидента ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летами в европейские города.