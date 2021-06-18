МВД Белоруссии попросило суд признать материалы портала Tut.by экстремистскими
МВД Белоруссии обратилось в суд Центрального района Минска с требованием признать экстремистскими материалы портала Tut.by и материалы, которые публикуются в аккаунтах издания в соцсетях
МВД Белоруссии обратилось в суд Центрального района Минска с требованием признать экстремистскими материалы портала Tut.by и материалы, которые публикуются в аккаунтах издания в соцсетях.
Силовики в своем иске указали, что в ходе мониторинга интернета в феврале 2021 года на портале и в соцсетях Tut.by были обнаружены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».
Материалы Tut.by были направлены на экспертизу, которая признала, что действия указанного портала по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред национальным интересам и национальной безопасности Беларуси.
Помимо этого, ряд публикаций Tut.by содержат «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления», а также негативную оценку деятельности президента Александра Лукашенко и других представителей власти.
МВД просит признать экстремистской информационную продукцию Tut.by (портала и его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok), а публикации издания включить в Республиканский список экстремистских материалов. Доступ интернет-пользователей к порталу Tut.by должен быть ограничен, считают в милиции.
Напомним, что ранее белорусские силовики задержали 15 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других компаний, включая генерального директора ООО Людмилу Чекину и главного редактора TUT.BY Марину Золотову по делу о неуплате налогов.