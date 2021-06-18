Меню
Беларусь
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Беларусь
18 июня 2021, 13:57

МВД Белоруссии попросило суд признать материалы портала Tut.by экстремистскими

МВД Белоруссии обратилось в суд Центрального района Минска с требованием признать экстремистскими материалы портала Tut.by и материалы, которые публикуются в аккаунтах издания в соцсетях

МВД Белоруссии попросило суд признать материалы портала Tut.by экстремистскими

МВД Белоруссии обратилось в суд Центрального района Минска с требованием признать экстремистскими материалы портала Tut.by и материалы, которые публикуются в аккаунтах издания в соцсетях.

Силовики в своем иске указали, что в ходе мониторинга интернета в феврале 2021 года на портале и в соцсетях Tut.by были обнаружены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».

Материалы Tut.by были направлены на экспертизу, которая признала, что действия указанного портала по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред национальным интересам и национальной безопасности Беларуси.

Помимо этого, ряд публикаций Tut.by содержат «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления», а также негативную оценку деятельности президента Александра Лукашенко и других представителей власти.

МВД просит признать экстремистской информационную продукцию Tut.by (портала и его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok), а публикации издания включить в Республиканский список экстремистских материалов. Доступ интернет-пользователей к порталу Tut.by должен быть ограничен, считают в милиции.

Напомним, что ранее белорусские силовики задержали 15 сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других компаний, включая генерального директора ООО Людмилу Чекину и главного редактора TUT.BY Марину Золотову по делу о неуплате налогов.

Материалы по теме
Телеканал «Грозный» подал в суд на издание «Проект» из-за расследования о женах Кадырова
Телеканал «Дождь» исключили из президентского пула из-за освещения протестов
«Роснефть» подала в суд на журнал Forbes и журналиста Дмитрия Яковенко
Сейчас на главной
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в начале июля
авиасообщение
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в начале июля
Россия может возобновить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
В Петербурге значительную часть ковидных пациентов составляют молодые люди
коронавирус
В Петербурге значительную часть ковидных пациентов составляют молодые люди
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи. Многие из них, несмотря на возраст, переносят болезнь в тяжелой форме
Ипотека до кризиса доведет
ипотека
Ипотека до кризиса доведет
Счетная палата России предупредила об опасности нового макроэкономического кризиса, который может спровоцировать ускоренный рост ипотечного кредитования. Сейчас темпы роста ипотечных кредитов не соответствуют темпам роста строительства и разгоняют цены на жилье
Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата от России на пост судьи ЕСПЧ
ЕСПЧ
Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата от России на пост судьи ЕСПЧ
Члены комитета рекомендовали Ассамблее узким большинством голосов не утверждать список по процедурным причинам, поскольку на некоторые вопросы о конкурсной комиссии в ходе заседания не было дано ответов
Общество
Роспотребнадзор призвал распространить обязательную вакцинацию
Анна Попова призвала распространить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан на все регионы страны. Пока обязательные прививки от коронавируса введены только в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях
Власти Москвы продлят антиковидные ограничения для бизнеса
карантин
Власти Москвы продлят антиковидные ограничения для бизнеса
Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что такая динамика распространения инфекции не наблюдалась ранее
Нет прививки - нет работы
вакцина от коронавируса
Нет прививки - нет работы
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов заявил, что мэрия одобрила соответствующее предложение бизнес-сообщества в связи с объявленной в городе обязательной вакцинацией для некоторых категорий граждан
Свободу Твиттеру!
роскомнадзор
Свободу Твиттеру!
Организация «РосКомСвобода» готовит коллективный иск к Роскомнадзору из-за решения ведомства замедлить трафик Twitter. Юристы организации призвали пользователей соцсети присоединиться к этому иску, если они исчитают себя пострадавшими от действий РКН
Авторская колонка
НАТО не нужны государства с возможностью военных действий
НАТО хочет усилить влияние и на Кавказе, и на Украине. Однако, здесь важно учитывать два момента. Во-первых, то, что Южно-Кавказский регион исторически считается территорией, находящейся под влиянием России
Минчева Мария
Белоруссия опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия
Белоруссия опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия ухудшила свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), который ежегодно составляют эксперты Института экономики и мира. Страна опустилась на 117-е место из 163 возможных
Избиратель все помнит
Единая Россия
Избиратель все помнит
«Единая Россия» в рамках предвыборной кампании перед выборами в Госдуму представит отчет «100 дел» о своих основных достижениях. При этом в отчете нет никакой информации о повышении пенсионного возраста, за который в Думе голосовали только депутаты от партии власти
Общество
У половины добровольцев, привитых «ЭпиВакКороной», антитела к COVID-19 пропали через 9 месяцев
Почти у половины добровольцев, которые были привиты от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» (разработка новосибирского научного центра «Вектор»), через девять месяцев после вакцинации пропали антитела к вирусу
«Хватит жестокостей»
софия сапега
«Хватит жестокостей»
«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», - заявил Андрей Сапега
В России и Белоруссии могут ввести единый полис ОСАГО
автогражданка
В России и Белоруссии могут ввести единый полис ОСАГО
Если инициатива парламентского собрания будет реализована, то россиянам больше не придется покупать «зеленую карту» для поездок по Белоруссии, а белорусам – оформлять российский полис ОСАГО
Евросоюз отложил регистрацию вакцины «Спутник V» до сентября
вакцина от коронавируса
Евросоюз отложил регистрацию вакцины «Спутник V» до сентября
Евросоюз отложил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в лучшем случае до сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники
Нет успехов - награждай!
россети
Нет успехов - награждай!
Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который ранее возглавлял «Ленэнерго», получил звание Почетного энергетика России. Соответствующий указ подписал глава Минэнерго Николай Шульгинов
В мире
В Женеве перед приездом Владимира Путина разместили баннеры в поддержку Алексея Навального
В Женеве перед приездом президента России Владимира Путина на переговоры с американским коллегой Джо Байденом появились три билборда, посвященные оппозиционеру Алексею Навальному
Никол Пашинян обвинил армянскую «дочку» «Газпрома» в принуждении сотрудников к участию в протестах
Газпром
Никол Пашинян обвинил армянскую «дочку» «Газпрома» в принуждении сотрудников к участию в протестах
Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил руководство компании «Газпром Армения» в принуждении своих сотрудников участвовать в протестных протеста