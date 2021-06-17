Белоруссия из-за политических репрессий опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия ухудшила свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), который ежегодно составляют эксперты Института экономики и мира. Страна опустилась на 117-е место из 163 возможных
Белоруссия ухудшила свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), который ежегодно составляют эксперты Института экономики и мира. Страна опустилась на 117-е место из 163 возможных.
Рейтинг миролюбивости составляется на основе таких показателей, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, число заключенных, уровень террористической угрозы, расходы бюджета на оборону и участие в боевых действиях, сообщает ТАСС.
Белоруссия за год потеряла 0,183 балла и 19 позиций в рейтинге, потеряв 0,183 балла. Республика опустилась в рейтинге миролюбия из-за снижения политической стабильности, массовых протестов, которые власти разгоняли силой, усиления внутреннего конфликта и ухудшения отношений с иностранными государствами.
Россия в рейтинге миролюбия заняла 154-е место, как и в прошлом году. Хуже всего ситуация с миролюбием обстоит в Афганистане (последнее 163-е место), а лидером рейтинга стала Исландия.