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16 июня 2021, 15:33

Белорусские следователи попросили Telegram заблокировать каналы, публикующие данные силовиков

Следственный комитет Белоруссии обратился к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову из-за публикации персональных данных сотрудников силовых ведомств в телеграм-каналах

Белорусские следователи попросили Telegram заблокировать каналы, публикующие данные силовиков
Фото: fishki.net

Следственный комитет Белоруссии обратился к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову из-за публикации персональных данных сотрудников силовых ведомств в телеграм-каналах.

В обращении СКБ говорится, что в настоящее время ведомство расследует дело о разжигании социальной вражды и розни. В ходе расследования было установлено, что некоторые каналы в Telegram публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей и чиновников. При этом публикация личных данных силовиков сопровождалась призывами к совершению насильственных действий в их отношении.

Белорусские власти отметили, что в феврале 2021 года администрация Telegram заблокировала российские каналы, в которых публиковались данные участников январских протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и силовиков, поскольку правила соцсети запрещают призывы к насилию.

СКБ с учетом этого прецедента просит Telegram заблокировать аналогичные белорусские каналы.

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