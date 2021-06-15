Пилотов авиакомпании Ryanair принудили заявить о «добровольной» посадке самолета в Минске
Глава ирландской авиакомпании Ryanair сообщил, что после посадки в аэропорту Минска на борт самолета поднялись несколько неизвестных. Эти люди потребовали от членов экипажа на камеру заявить, что они добровольно приняли решение о посадке в Белоруссии
Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири во время выступления в комитете по транспорту Палаты общин Великобритании рассказал подробности об инциденте с принудительной посадкой самолета в Минске, на котором летел из Афин в Вильнюс основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Бизнесмен сообщил, что после посадки в аэропорту Минска на борт самолета поднялись несколько неизвестных. Эти люди потребовали от членов экипажа на камеру заявить, что они добровольно приняли решение о посадке в Белоруссии.
По словам Майкла О’Лири, во время полета экипаж получил «серьезную угрозу» взрыва на борту, если лайнер войдет в воздушное пространство Литвы или приземлится в Вильнюсе. В таком случае лайнер мог быть перенаправлен в Польшу или другие страны Прибалтики, однако пилот оказался под «существенным давлением» со стороны белорусских диспетчеров.
Кроме того, пилоты просили соединить их с операционным центром Ryanair, однако минские диспетчеры заявили, что в авиакомпании «не подходят к телефону». Гендиректор Ryanair назвал данное утверждение неправдой.
«Это было явно преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил, норм безопасности. Самолет посадили под ложным предлогом, и кажется очевидным, что двух пассажиров задержали против их воли», - заявил Майкл О’Лири.