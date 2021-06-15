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15 июня 2021, 02:02

Лукашенко научит белорусов стрелять, потому что война может начаться «в любой момент»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обучить граждан страны навыкам обращения со стрелковым оружием. По его мнению, такие навыки пригодятся на случай войны

Лукашенко научит белорусов стрелять, потому что война может начаться «в любой момент»
Фото: moskva.bezformata.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обучить граждан страны навыкам обращения со стрелковым оружием. По его мнению, такие навыки пригодятся на случай войны.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — заявил глава Беларуси, слова которого приводит агентство «БелТА».

Лукашенко считает, что в связи с угрозой войны рядовым белорусам не мешало бы уметь обращаться с оружием, чтобы потом защищать себя и родину. В противном случае, гражданам придется учиться воевать уже непосредственно на поле боя.

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