Новые санкции против Белоруссии затронут более 70 чиновников, судей и силовиков
Санкции планируется ввести в отношении 71 физического лица и семи организаций. Это будут прокуроры, судьи, депутаты, члены правительства и силовых ведомств, а также компании, которые «спонсируют режим Александра Лукашенко»
Новые европейские санкции против Белоруссии из-за принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в Минске могут затронуть более 70 человек.
Агентство Bloomberg сообщает, что санкции планируется ввести в отношении 71 физического лица и семи организаций. Это будут прокуроры, судьи, депутаты, члены правительства и силовых ведомств, а также компании, которые «спонсируют режим Александра Лукашенко».
В свою очередь депутаты Европарламента призвали в качестве наказания за захват гражданского самолета отключить Беларусь от межбанковской системы SWIFT.
Напомним, что ранее из-за посадки самолета Ryanair в Минске ради ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича белорусским авиакомпаниям запретили летать в европейские города.