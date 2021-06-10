Тихановская призвала США ввести санкции против спонсоров режима Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего выступления в Конгрессе США по видеосвязи «настоятельно» призвала американские власти ввести санкции против ведущих белорусских предприятий
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего выступления в Конгрессе США по видеосвязи «настоятельно» призвала американские власти ввести санкции против ведущих белорусских предприятий. В их числе - «Беларуськалий» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщает ТАСС.
Светлана Тихановская заявила о необходимости ввести санкции в отношении «пособников Александра Лукашенко (президент Беларуси), которые финансируют режим». Также оппозиционный политик призвала Запад найти источники иностранного финансирования режима Лукашенко и ввести против них санкции.
Политик уверена, что санкции против спонсоров установившегося в Беларуси политического режима позволят начать транзит власти в республике.