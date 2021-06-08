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08 июня 2021, 12:59

В Белоруссии ужесточили наказание за несогласованные митинги и экстремистскую деятельность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым вносит поправки в статьи Уголовного кодекса об экстремистской деятельности и правилах проведения митингов

В Белоруссии ужесточили наказание за несогласованные митинги и экстремистскую деятельность
Фото: belnovosti.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым вносит поправки в статьи Уголовного кодекса об экстремистской деятельности и правилах проведения митингов.

Поправки позволяют привлекать к уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий лиц, которые дважды в течение года были осуждены по административной статье за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях. Наказание предусмотрено в виде ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на срок до трех лет.

Закон также ужесточает наказание за участие и организацию «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». В старой версии УК Белоруссии эти деяния наказывались ограничением или лишением свободы до трех лет, а теперь – ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 4 лет.

За публичные призывы к участию в несогласованных митингах предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Помимо этого, в Уголовный кодекс Белоруссии внесли две новые статьи -«Содействие экстремистской деятельности» и «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности», сообщает Znak.com.

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