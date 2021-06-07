Противники режима Лукашенко объявили многодневный митинг на границе с Белоруссией
Противники режима Александра Лукашенко разбили палаточный протестный лагерь у границ Белоруссии с Литвой и Польшей. Оппозиционеры объявили многодневный митинг с требованием открыть границы для беспрепятственного проезда белорусских граждан
Противники режима Александра Лукашенко разбили палаточный протестный лагерь у границ Белоруссии с Литвой и Польшей. Оппозиционеры объявили многодневный митинг с требованием открыть границы для беспрепятственного проезда белорусских граждан.
Организатором протестной акции выступил бывший глава Минкультуры Беларуси, а сейчас член координационного совета оппозиции Павел Латушко.
Демонстранты разбили палаточные лагеря на погранпунктах Бобровники-Берестовица в Польше и Мядининкай-Каменный Лог в Литве.
Участники протеста потребовали от Евросоюза потребовали ввести «эффективные, а не декларативные» санкций против режима Александра Лукашенко, а от белорусских властей — открыть наземные границы со стороны Белоруссии для свободного перемещения граждан, сообщают Открытые медиа.
В митинге участвуют в основном граждане Белоруссии, которые успели уехать в Польшу и Литву из-за преследований оппозиции. Манифестанты заявили, что если на четвертый день протеста их требования не будут выполнены, то они начнут блокировать движение.
Напомним, что осенью 2020 года в разгар антиправительственных протестов президент Александр Лукашенко запретил гражданам страны выезжать через наземные границы. Белорусы могут выехать из страны через сухопутную границу только на учебу или для получения медицинской помощи. Все остальные могли покинуть республику только на самолет, однако после инцидента с принудительной посадкой в Минске лайнера компании Ryanair, европейские страны прекратили авиасообщение с Беларусью.