Германия и Великобритания назвали «интервью» Романа Протасевича позором для властей Белоруссии
Власти Германии назвали «позором» для белорусского государственного телеканала «ОНТ» интервью с арестованным основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, которого власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам
Власти Германии назвали «позором» для белорусского государственного телеканала «ОНТ» интервью с арестованным основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, которого власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.
Официальный представитель германского правительства Штеффан Зайберт заявил, что так называемое «интервью» с Романом Протасевичем стало результатом его психологической и физической «обработки».
«Это позор для канала, который показал [Протасевича], и для белорусского руководства, которое еще раз продемонстрировало свое презрение к демократии и, собственно говоря, презрение к людям», - заявил г-н Зайберт.
Глава МИД Великобритании Доминик Раб также выразил мнение, что Роман Протасевич призвал свою вину «явно под давлением». Чиновник в этой связи призвал призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к подготовке этого «интервью».
Напомним, что в эфире «ОНТ» арестованный Роман Протасевич признал свою вину в призывах к массовым беспорядкам, обвинил представителей белорусской оппозиции в том, что они его подставили, а также выразил свое уважение президенту Александру Лукашенко.
Отец журналиста Дмитрий Протасевич заявил, что его сын дал «признательное интервью» под пытками. Он считает, что Романа могли шантажировать угрозой жизни его девушки – россиянки Софии Сапеги, которая была задержана вместе с ним.
В свою очередь президент России Владимир Путин на вопрос о Романе Протасевиче заявил, что он его «знать не знает» и добавил, что пусть он «делает, что хочет и борется с режимом».