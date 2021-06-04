Белорусским авиакомпаниям официально запретили летать над территорией Евросоюза
Белорусским авиакомпаниям официально запретят осуществлять полеты над территорией Евросоюза в ночь на субботу, 5 июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов стран ЕС
Белорусским авиакомпаниям официально запретят осуществлять полеты над территорией Евросоюза в ночь на субботу, 5 июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов стран ЕС.
Ранее власти ЕС также рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси, из-за чего у перевозчиков возникли проблемы с осуществлением рейсов в Москву, так как новый маршрут не был согласован российской стороной.
Национальный авиаперевозчик Белоруссии «Белавиа» из-за решения ЕС отменила рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.
Санкции против Белоруссии в сфере авиации были введены из-за принудительной посадки в Минске самолета лоукостера Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Этим рейсом летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. После посадки лайнера из-за ложного сообщения о минировании силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которая является гражданкой России.