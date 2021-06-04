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04 июня 2021, 07:57

Отец Романа Протасевича заявил, что его сына вынудили признать вину под пытками

Отец основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича прокомментировал недавнее интервью сына белорусским госканалам и заявил, что его вынудили признать вину по делу об организации беспорядков после президентских выборов

Отец Романа Протасевича заявил, что его сына вынудили признать вину под пытками
Фото: politing.ru

Отец основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича прокомментировал недавнее интервью сына белорусским госканалам и заявил, что его вынудили признать вину по делу об организации беспорядков после президентских выборов.

«Все, что говорит Роман, он говорит не сам», - заявил Дмитрий Протасевич.

Мужчина уверен, что силовики запугивали его сына, пытали, оказывали психологическое насилие и могли шантажировать угрозой жизни его девушки – россиянки Софии Сапеги, которая была задержана вместе с ним.

Интервью с арестованным Романом Протасевичем вышло на канале ОНТ 3 июня. В нем журналист рассказал о конфликте с командой телеграм-канала Nexta, раскритиковал оппозицию и ее лидера Светлану Тихановскую, заявил о своем уважении к президенту Александру Лукашенко и нежелании больше лезть в политику. В конце интервью Протасевич заплакал.

Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила телеканалу «Дождь», что все сказанное Романом Протасевичем в интервью ОНТ стало результатом пыток. «Роман — заложник, который находится в руках террористов, а эти террористы используют в своей работе, в качестве подручных, садистов, которые умеют заставить человека сказать все, что они захотят. Это не фильм, а запись результата пыток», - заявила Красулина.

Напомним, что Роман Протасевич из-за уголовного преследования по факту призывов к массовым беспорядкам уехал из Белоруссии. В конце мая он вместе с Софией Сапегой летел рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, а когда самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии, пилотам поступило сообщение от диспетчеров о минировании лайнера. Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Минске, после чего Протасевич и Сапега были сняты с рейса и задержаны.

Белорусские власти заявили, что взорвать самолет угрожали солдаты палестинского «Хамаса», однако представители этой организации данную информацию опровергли.

Власти Евросоюза расценили действия Минска как захват и угон гражданского лайнера. Страны ЕС после инцидента запретили своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси, а белорусским перевозчикам запретили летать в европейские города.

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