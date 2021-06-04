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04 июня 2021, 04:22

Власти Белоруссии ввели ответные санкции против США

Чиновник заявил, что санкции подразумевают сокращение дипломатического и административно-технического персонала посольства США, ужесточение визовых процедур, а также ограничение работы американских специалистов в Беларуси

Власти Белоруссии ввели ответные санкции против США
Фото: Eurasia Daily

Белорусские власти ввели против США ответные санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Чиновник заявил, что санкции подразумевают сокращение дипломатического и административно-технического персонала посольства США, ужесточение визовых процедур, а также ограничение работы американских специалистов в Беларуси.

Анатолий Глаз сообщил, что Минск отозвал решение о работе Агентства США по международному развитию [USAID] в Беларуси, с помощью которого в республики реализуются различные проекты. Среди прочего, это агентство о помогало Беларуси деньгами в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Еврорадио».

Ранее США приостановили авиасообщения с Беларусью и возобновили экономические санкций против государственных предприятий республики. Такие ограничения были введены из-за принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair, на борту которого находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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