Жительница Минска стала фигуранткой уголовного дела из-за отказа сдать квартиру сотруднице прокуратуры
Жительница Минска стала фигуранткой уголовного дела после того, как отказалась сдавать свою квартиру сотруднице прокуратуры «по политическим соображениям». Теперь женщину обвиняют в нарушении равноправия граждан
Жительница Минска стала фигуранткой уголовного дела после того, как отказалась сдавать свою квартиру сотруднице прокуратуры «по политическим соображениям». Теперь женщину обвиняют в нарушении равноправия граждан.
Некоторое время назад жительница Минска сдала квартиру помощнице одного из районных прокуроров. Договор аренды был заключен сроком на два года. Однако из-за разгона народных протестов и преследования оппозиционных активистов женщина решила выселить сотрудницу силовых структур.
Помощница прокурора решила так это дело не оставлять и наказать хозяйку квартиры. В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту нарушения равноправия граждан. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свобод на срок до двух лет, сообщает «Новая газета».
По версии следствия, гражданка «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях».
Опальное белорусское издание Tut.by уточняет, что «потерпевшей» по делу о нарушении равноправия граждан стала помощница прокурора Алина Касьянчик, которая выступала обвинителем по делу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Бахваловой, а также по делу о надписи «Не забудем» возле места гибели активиста Александра Тарайковского.