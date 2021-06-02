Евросоюз введет санкции против «Белавиа», минского аэропорта и Минтранса Беларуси
Речь идет о временных мерах перед введением основных санкций против Беларуси из-за инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета ирландской компании Ryanair, на борту которого находился основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA
Евросоюз готовит санкции в отношении национального белорусского перевозчика «Белавиа» и высокопоставленных чиновников страны, связанных с авиацией.
Речь идет о временных мерах перед введением основных санкций против Беларуси из-за инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета ирландской компании Ryanair, на борту которого находился основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
По данным источников Reuters, 21 июня главы МИД стран Евросоюза согласуют промежуточный санкционный список в отношении граждан Белоруссии, причастных к инциденту с самолетом. Так, под санкции могут попасть сотрудники Минобороны и Минтранса Белоруссии, а также служащие ВВС страны, сотрудники аэропорта Минска и гражданской авиации.
4 июня ЕС планирует ввести официальный запрет белорусским авиакомпаниям летать над территорией стран союза и совершать посадки в аэропортах этих стран.
Санкции также планируется ввести против крупных белорусских предприятий, которые работают в нефтяном секторе и занимаются производством калийных удобрений.
«Это должно стать четким сигналом Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко – ред.) о том, что его действия опасны и неприемлемы», - заявили в ЕС.