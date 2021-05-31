В Минске арестовали россиянина за озвучку роликов для белорусской оппозиции
Минский суд арестовал российского гражданина Егора Дудникова, которого власти подозревают в оказании помощи белорусской оппозиции. Предполагается, что россиянин был задержан за озвучку роликов для участников протестного движения
Минский суд арестовал российского гражданина Егора Дудникова, которого власти подозревают в оказании помощи белорусской оппозиции. Предполагается, что россиянин был задержан за озвучку роликов для участников протестного движения.
Адвокат Егора Дудникова Антон Гашинский рассказал «Русской службе Би-би-си», что до сих пор не смог навестить своего подзащитного. О переводе молодого человека под арест он узнал, когда пытался попасть к нему в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.
Мать Егора Дудникова рассказала, что ее сын на любительском уровне занимался озвучкой аниме, компьютерных игр, рекламных роликов, а также редактировал аудио, видео и тексты. В Белоруссии его могли арестовать за озвучку роликов для местной оппозиции.
В начале мая Дудников приехал в Минск к своей девушке и практически сразу был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Россиянину предъявлено обвинение по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Напомним, что ранее в Минске была арестована россиянка София Сапега, которую вместе с основателем телеграм-канала Романом Протасевичем сняли с рейса компании Ryanair Афины – Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании.
Софию Сапегу обвиняют в организации нарушения общественного порядка, организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.