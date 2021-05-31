В Белоруссии заявили о подготовке российскими олигархами провокаций в республике
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о подготовке отдельными российскими олигархами провокаций на территории республики после президентских выборов в августе 2020 года. Соответствующую информацию Минск получил от российских спецслужб
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о подготовке отдельными российскими олигархами провокаций на территории республики после президентских выборов в августе 2020 года. Соответствующую информацию Минск получил от российских спецслужб.
Владимир Макей рассказал в интервью «Коммерсанту», что ситуация в стране после выборов главы государства «развивалась стремительно», что тогда «многое было непонятно». Однако сейчас «все становится на свои места».
Глава белорусского МИДа заявил, что «какие-то действия предпринимались и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов». Г-н Макей также добавил, что этих провокаций удалось избежать благодаря своевременной передаче важной информации российскими спецслужбами.
Кто именно из российских бизнесменов занимался подготовкой провокаций в Беларуси и в чем они заключались, Владимир Макей не уточнил.