США ввели санкции против белорусских госпредприятий из-за посадки самолета Ryanair
Власти США объявили о введении экономических санкций против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair с целью задержания Романа Протасевича
Власти США объявили о введении экономических санкций против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair с целью задержания основателя опального телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Новые санкции в отношении Белоруссии вступят в силу 3 июня текущего года. Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки сообщила, что речь идет о блокирующих санкциях против девяти белорусских госпредприятий, которые ранее получили льготы по ряду генеральных лицензий Министерства финансов.
Вашингтон также публично осудил действия белорусских властей из-за фактического захвата иностранного гражданского самолета и его принудительной посадки в Минске ради ареста Романа Протасевича, а также россиянки Софии Сапеги, которые летели рейсом Афины - Вильнюс.
Власти США анонсировали введение персональных санкций в отношении «ключевых фигур режима Александра Лукашенко».
Американские авиационные власти в свою очередь приостановили воздушное сообщение с Белоруссией.