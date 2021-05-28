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28 мая 2021, 15:55

Еврокомиссия пообещала Белоруссии 3 млрд евро при условии смены власти

Официальный Брюссель готов выделить Белоруссии 3 млрд евро на проведение политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены президента страны

Еврокомиссия пообещала Белоруссии 3 млрд евро при условии смены власти
Фото: Яндекс.Дзен

Еврокомиссия подготовила план экономической помощи Белоруссии, в рамках которого передаст стране 3 млрд евро, но при условии смены власти.

Официальный Брюссель готов выделить Белоруссии 3 млрд евро на проведение политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены президента страны.

Финансовая поддержка Беларуси будет осуществляться при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает РБК.

План Еврокомиссии состоит из четырех частей. Первый этап включает восстановление экономики Белоруссии, второй – проведение реформ и повышение конкурентоспособности Минска, третий – финансирование экологической и цифровой трансформации, а также инфраструктуры государства. Четвертый этап заключается в укреплении политических отношений с Белоруссией.

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