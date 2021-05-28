Еврокомиссия пообещала Белоруссии 3 млрд евро при условии смены власти
Официальный Брюссель готов выделить Белоруссии 3 млрд евро на проведение политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены президента страны
Еврокомиссия подготовила план экономической помощи Белоруссии, в рамках которого передаст стране 3 млрд евро, но при условии смены власти.
Официальный Брюссель готов выделить Белоруссии 3 млрд евро на проведение политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены президента страны.
Финансовая поддержка Беларуси будет осуществляться при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает РБК.
План Еврокомиссии состоит из четырех частей. Первый этап включает восстановление экономики Белоруссии, второй – проведение реформ и повышение конкурентоспособности Минска, третий – финансирование экологической и цифровой трансформации, а также инфраструктуры государства. Четвертый этап заключается в укреплении политических отношений с Белоруссией.