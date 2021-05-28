Белорусский бизнесмен предложил силовикам 11 млн евро за арест Александра Лукашенко
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало объявил вознаграждение в размере 11 млн евро за арест президента республики Александра Лукашенко
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало объявил вознаграждение в размере 11 млн евро за арест президента республики Александра Лукашенко.
В своем видеообращении, опубликованном на портале YouTube, предприниматель предложил всем желающим скинуться на поимку Александра Лукашенко. Деньги на выплату «премии» силовикам, которые помогут арестовать президента, будут зарезервированы на счетах жертвователей, а на специальный счет их перечислят только после задержания главы государства.
Валерий Цепкало отметил, что перечисление денег за арест «гарантировано европейским законодательством».
«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится», - заявил бизнесмен, слова которого приводит Znak.com.
Валерий Цепкало в 2020 году планировал принять участие в выборах президента Белоруссии, однако избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата. Еще до выборов он уехал из Белоруссии, так как власти начали доследственную проверку в его отношении. Супруга бизнесмена участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской, которую после выборов власти вынудили уехать из Белоруссии.