Разработчик ProtonMail сообщил, что письмо о бомбе в самолете Ryanair белорусы получили после поворота лайнера на Минск
В компании заявили, что у них есть достоверные доказательства того, что слова белорусской стороны не соответствуют действительности. В Proton Technologies AG также сообщили, что будут оказывать содействие властям Евросоюза в расследовании
Швейцарская компания Proton Technologies AG (разработчик сервиса шифрованной электронной почты ProtonMail) подтвердила информацию центра «Досье», согласно которой белорусские власти получили письмо о минировании самолета компании Ryanair с Романом Протасевичем на борту уже после того, как лайнер был направлен на посадку в аэропорт Минска.
В компании заявили, что у них есть достоверные доказательства того, что слова белорусской стороны не соответствуют действительности. В Proton Technologies AG также сообщили, что будут оказывать содействие властям Евросоюза в расследовании резонансного инцидента с захватом гражданского самолета.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экстренная посадка пассажирского самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска была проведена исключительно с целью защиты пассажиров, которым грозила опасность. По версии властей республики, они получили письмо из Швейцарии, в котором палестинское движение «Хамас» угрожало взорвать самолет. В самом «Хамас» причастность к инциденту опровергли, так же как и власти Греции опровергли слова Лукашенко о том, что аэропорт Афин получил аналогичное письмо с угрозами.
Центр «Досье» выяснил, что самолет, на борту которого находился опальный основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, вошел в воздушное пространство Белоруссии в 12:30 по местному времени. В 12:33 белорусский диспетчер сообщил экипажу о письме, в котором говорилось о минировании лайнера, а в 12:47 самолет изменил курс на аэропорт Минска. Письмо с угрозой взорвать воздушное судно от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска (info@airport.by) только в 12:57.
Напомним, что власти Евросоюза расценили принудительную посадку самолета ирландской авиакомпании в Минске как захват гражданского судна с целью преследования политических противников режима Александра Лукашенко. В качестве санкций ЕС запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в страны союза.