Белорусские правозащитники признали россиянку Софию Сапегу политзаключенной
Белорусские правозащитные организации, в частности, центр «Весна», объединение «Правовая инициатива» и Белорусский Хельсинкский комитет, признали российскую гражданку Софию Сапегу политзаключенной
Белорусские правозащитные организации, в частности, центр «Весна», объединение «Правовая инициатива» и Белорусский Хельсинкский комитет, признали российскую гражданку Софию Сапегу политзаключенной. Девушка была задержана вместе с основателем телеграм-канала Романом Протасевичем.
В заявлении правозащитников, опубликованном на сайте центра «Весна», говорится, что Софию Сапегу белорусские власти обвиняют в участии в массовых беспорядках (которыми власти считают протестные акции с требованием отставки Александра Лукашенко) и «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Правозащитники заявляют, что прошлогодние протестные акции носили «стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов, которые были омрачены многочисленными нарушениями и фальсификациями». В этой связи преследование участников протестных акций является политически мотивированным.
София Сапега 23 мая была снята с рейса компании Ryanair Афины – Вильнюс вместе с Романом Протасевичем, который покинул Белоруссию из-за обвинений в призывах к массовым беспорядкам. Белорусские власти посадили самолет в Минске под предлогом поступившей им информации о минировании лайнера солдатами «Хамас» (в палестинском движении свою причастность к инциденту опровергли).
Российские власти своего возмущения по поводу ареста россиянки Софии Сапеги не высказали, но пообещали журналистам разобраться в сложившейся ситуации.