Авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Калининград и европейские города
Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменила рейсы в восемь стран из-за решения Евросоюза запретить белорусским перевозчикам осуществлять полеты в европейские страны
Фото: tourweek.ru
Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменила рейсы в восемь стран из-за решения Евросоюза запретить белорусским перевозчикам осуществлять полеты в европейские страны.
Так, с 27 мая и по 30 октября отменяются рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.
В «Белавиа» сообщили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов или изменить дату вылета на более позднюю на случай, если Евросоюз отменит авиационные санкции против белорусских перевозчиков.
Руководство авиакомпании также выразило сожаление по поводу неудобств, с которыми столкнулись пассажиры, но отметили, что вина за это лежит не на перевозчике.