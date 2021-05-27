Центр «Досье» рассказал о нестыковках в версии Белоруссии о посадке самолета Ryanair
Центр расследований «Досье» совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel изучили копию электронного письма, отправленного «солдатами ХАМАС» в аэропорт Минска с предупреждением о взрыве самолета компании Ryanair
Центр расследований «Досье» совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel изучили копию электронного письма, отправленного «солдатами ХАМАС» в аэропорт Минска с предупреждением о взрыве самолета компании Ryanair.
По данным расследователей, из этого письма следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение об угрозе взрыва на борту.
Согласно полученным сведениям, 23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com.
В тексте письма говорилось следующее: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар».
В 12:30 самолет, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, на борту которого находился опальный журналист Роман Протасевич, вошел в воздушное пространство Беларуси. В 12:33 белорусский диспетчер сообщил экипажу самолета, что письмо от террористов было отправлено сразу в несколько аэропортов. По данным «Досье», на тот момент такое письмо получили только «Литовские аэропорты».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информацию об угрозе взрыва в самолете они получили из Швейцарии, а такие же письма с угрозой были отправлены в аэропорты Афин и Вильнюса. Швейцария и Греция данную информацию опровергли. Палестинское движение «Хамас» также заявило о непричастности к инциденту с самолетом Ryanair.
В 12:47 самолет ирландского лоукостера изменил курс и полетел в сторону Минска для совершения посадки.
Центр «Досье» выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска (info@airport.by) только в 12:57, то есть уже после того как экипаж получил требование посадить самолет в Минске.
Письмо с сообщением о бомбе в самолете было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. Видимо по этой причине Лукашенко заявил, что соответствующую информацию они получили из этой страны. Однако, если отправить письмо с аккаунта Protonmail на Gmail, то реальное местонахождение пользователя определить не получится.