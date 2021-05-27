Шесть стран-членов Совбеза ООН обвинили Белоруссию в посягательстве на международную безопасность
Шесть стран-членов Совета безопасности ООН признали действия белорусских властей по перехвату гражданского самолета авиакомпании Ryanair посягательством на международную безопасность
Шесть стран-членов Совета безопасности ООН признали действия белорусских властей по перехвату гражданского самолета авиакомпании Ryanair посягательством на международную безопасность.
В совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США говорится, что угон самолета, который осуществили белорусские власти, является еще одной эскалацией подавления несогласных.
«Это новый и чрезвычайно опасный этап в кампании репрессий белорусских властей против собственного народа. Это наглядный пример того, как серьезные нарушения прав человека часто приводят к серьезным угрозам международной безопасности», - заявили члены Совбеза ООН.
Представители указанных стран потребовали от Минска освободить снятых с рейса Ryanair и арестованных Романа Протасевича и Софью Сапегу. Совбез ООН также выразил беспокойство по поводу состояния арестованных с учетом «задокументированных применений пыток силами безопасности Беларуси».