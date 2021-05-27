В аэропорту Минска из-за авиасанкций Евросоюза застряли десятки иностранных пассажиров
В транзитной зоне международного аэропорта Минска застряли более 20 иностранных граждан. Все они не могут улететь на родину из-за введения Евросоюзом запрета белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в европейские страны
В транзитной зоне международного аэропорта Минска застряли более 20 иностранных граждан. Все они не могут улететь на родину из-за введения Евросоюзом запрета белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в европейские страны.
Представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил порталу ont.by, что из-за авиационных санкций Евросоюза в отношении Белоруссии, которые были введены из-за инцидента с самолетом Ryanair, иностранные пассажиры стыковочных рейсов не могут улететь из Минска.
В погранслужбе отметили, что ситуация с транзитными пассажирами возникла сложная, но напомнили, что рейсы из Белоруссии были отменены не по вине Минска. Госпогранкомитет рекомендовал иностранцам обратиться в диппредставительства своих стран для решения сложившейся проблемы.
Проблемы с осуществлением рейсов за границу у национального перевозчика «Белавиа» начались 26 мая, после того как соседняя Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Еще несколько стран приостановили авиасообщение с Белоруссией.
Авиасанкции против Беларуси были введены из-за принудительной посадки в Минске пассажирского самолета лоукостера Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. На борту этого лайнера находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за освещения протестов в республике. Гражданский самолет посадили в Минске под предлогом минирования.