Евросоюз введет санкции против калийной промышленности Белоруссии из-за самолета Ryanair
Евросоюз планирует до начала июня в срочном порядке ввести новые экономические санкции против Белоруссии. Санкции обусловлены резонансным инцидентом с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске
Евросоюз планирует до начала июня в срочном порядке ввести новые экономические санкции против Белоруссии. Санкции обусловлены резонансным инцидентом с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске, на борту которого находился опальный основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Подготовленные Евросоюзом ограничения могут затронуть калийную промышленность, которая для Беларуси является основой экспорта. Более того, республика является одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений,сообщает Bloomberg.
Кроме того, ЕС может запретить финансовые отношения между европейскими и белорусскими компаниями калийной промышленности. Аналитики говорят, что в таком случае Белоруссия может переключиться с европейского на азиатский рынок.
Напомним, что ранее Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты в стране ЕС. Авиасообщение с республикой уже прекратили Литва, Латвия, Великобритания и Украина. 26 мая Польша закрыла для белорусских самолетов свое воздушное пространство, из-за чего авиакомпания «Белавиа» была вынуждена развернуть свои самолеты.