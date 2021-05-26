Польша не пустила белорусский пассажирский самолет в свое воздушное пространство
Самолет «Белавиа» выполнял рейс в Барселону, однако польские авиационные власти не пустили лайнер в свое воздушное пространство. Лайнеру «Белавиа» пришлось вернуться в аэропорт вылета
Фото: turkmenportal.com
Пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» 26 мая не смог совершить рейс в Барселону. Лайнер развернули в небе над Польшей.
Telegram-канал Mash сообщает, что самолет «Белавиа» выполнял рейс в Барселону, однако польские авиационные власти не пустили лайнер в свое воздушное пространство.
Лайнеру «Белавиа» пришлось вернуться в аэропорт вылета.
Напомним, что днем ранее Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в страны ЕС из-за инцидента с принудительной посадкой самолета лоукостера Ryanair в Минске с целью задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Ряд европейских стран уже приостановили авиасообщение с Белоруссией.