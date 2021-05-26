Россиянку Софию Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка
Россиянку Софию Сапегу, которая была задержана в Минске вместе основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают в организации массовых беспорядков и совершении групповых действий, «грубо нарушающих общественный порядок»
Россиянку Софию Сапегу, которая была задержана в Минске вместе основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают в организации массовых беспорядков и совершении групповых действий, «грубо нарушающих общественный порядок».
По данным «Новой газеты», россиянке предъявлены подозрения по статье об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами и сопротивлением представителям власти, и по статье об организации групповых действий, которые грубо нарушат общественный порядок. Днем ранее минский суд арестовал Софию Сапегу на 2 месяца.
Телеграм-канал «Sputnik Беларусь» в свою очередь сообщает, что российской гражданке также могут предъявить обвинение в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды.
Софью Сапегу называют девушкой Романа Протасевича, которого белорусские власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. 23 мая их сняли с рейса компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен белорусскими властями в Минске под предлогом угрозы взрыва.