Германия повременит с запретом на полеты «Белавиа», чтобы оппозиционеры успели покинуть Беларусь
Власти Германии решили отложить введение запрета на полеты для «Белавиа» и белорусских авиакомпаний, чтобы страну могли покинуть оппозиционеры, которым грозит уголовное преследование
Власти Германии решили отложить введение запрета на полеты для «Белавиа» и белорусских авиакомпаний, чтобы страну могли покинуть оппозиционеры, которым грозит уголовное преследование.
Издание der Spiegel со ссылкой германских чиновников сообщает, что пока правительство не будет исполнять решение Евросоюза о запрете полетов белорусским авиаперевозчикам в страны ЕС. «Мы хотим дать членам оппозиции из Беларуси возможность улететь на самолете», - заявил один из чиновников.
Ранее власти Великобритании, Франции, Литвы и Украины приостановили авиасообщение с Белоруссией из-за резонансного инцидента с принудительной посадкой в Минске гражданского лайнера лоукостера Ryanair ради задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.