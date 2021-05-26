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26 мая 2021, 01:06

Минский суд арестовал на два месяца девушку журналиста Романа Протасевича

Минский суд арестовал россиянку Софию Сапегу, которая была снята с рейса авиакомпании Ryanair и задержана вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем

Минский суд арестовал на два месяца девушку журналиста Романа Протасевича
Фото: coronavirus-live.ru

Минский суд арестовал россиянку Софию Сапегу, которая была снята с рейса авиакомпании Ryanair и задержана вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Адвокат девушки Александр Филанович сообщил РБК, что Софии Сапеге «предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния». Какого именно, не сообщается. Россиянку арестовали на два месяца, она будет содержаться в СИЗО КГБ.

Ранее мать девушки обратилась в МИД России и к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь ее дочери.

По данным СМИ, София Сапега является девушкой журналиста Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Из-за уголовного преследования основатель NEXTA уехал из страны, а когда летел из Афин в Вильнюс рейсом компании Ryanair, то самолет посадили в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. После посадки Протасевича и Сапегу задержали.

Белорусские власти утверждают, что посадили гражданский самолет, так как получили письмо от палестинского движения «Хамас», в котором они угрожали взорвать воздушное судно. В «Хамасе» опровергли причастность к инциденту с Романом Протасевичем и осудили действия белорусских властей, которые используют третьих лиц для преследования своих политических противников.

После ареста Софии Сапеги белорусские государственные СМИ опубликовали видеозапись «признания» девушки, в котором она говорит, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», публиковавшего личные данные о сотрудниках правоохранительных органов.

Ранее также было опубликовано видеообращение самого Романа Протасевича, который заявил, что силовики обращаются с ним корректно, а сам он дает признательные показания по делу о призывах к массовым беспорядкам. Родители журналиста заявили, что видео было записано под давлением, а правоохранители могли его бить и пытать. В свою очередь телеграм-канал «Белсат» со ссылкой на врача, который признался, что на лице и шее Протасевича были кровоподтеки и следы удушения, которые он перед записью ролика замазал тональным кремом.

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