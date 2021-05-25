Авиакомпания «Белавиа» начала отменять свои рейсы в европейские страны
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября 2021 года в связи с введением запрета на полеты в Великобританию и Францию. Такой запрет был введен европейскими государствами из-за инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета в Минске
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября 2021 года в связи с введением запрета на полеты в Великобританию и Францию. Такой запрет был введен европейскими государствами из-за инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета в Минске ради задержания опального белорусского журналиста, который летел этим рейсом.
В «Белавиа» заявили, что огорчены сложившейся ситуацией, «которую не в силах изменить», а также принесли извинения своим пассажирам. Клиенты авиакомпании могут вернуть деньги за билеты без штрафов или обменять их на более поздние даты.
Евросоюз в знак протеста против действий «режима Александра Лукашенко» запретил белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты стран-членов организации и находиться в их воздушном пространстве.
Некоторые иностранные и даже российские авиакомпании стали отказываться полетов в воздушном пространстве Беларуси. От полетов через республику отказались среди прочих Singapore Airlines, голландская KLM, немецкая Lufthansa, латвийская AirBaltic и российская UTair. Так, российский перевозчик выполнил сегодняшний рейс из Москвы в Калининград через Латвию и Литву.