Отец Романа Протасевича заявил об избиении своего сына в СИЗО
«Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица», - сообщил отец журналиста
Отец основателя и бывшего главного редактора белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича заявил об избиении своего сына в СИЗО. Об этом Дмитрий Протасевич заявил после того, как государственные СМИ республики опубликовали видео, на котором журналист сообщил, что дает признательные показания по делу о призывах к массовым беспорядкам.
Дмитрий Протасевич заявил, что его сын запуган и сильно волнуется, а на записи он зачитывает тест по бумажке. «Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица», - сообщил отец журналиста, слова которого приводит The Insider.
Напомним, что телеграм-канал NEXTA широко освещал массовые протесты в Белоруссии и политические репрессии в отношении представителей оппозиции. Правоохранительные органы возбудили против Романа Протасевича уголовное дело по факту призывов к участию в массовых беспорядках, из-за чего журналист уехал из страны.
23 мая Протасевич летел из Афин в Вильнюс самолетом ирландского лоукостера Ryanair, однако лайнер совершил вынужденную посадку в Минске. Когда самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии, диспетчеры сообщили экипажу о минировании воздушного судна и приказали сесть в аэропорту Минска. Для сопровождения гражданского самолета в воздух подняли истребитель ВВС Белоруссии. После посадки Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу (она является гражданкой России) задержали. С рейса Афины - Виньнюс в Минске также сошли еще четыре человека – предположительно сотрудники КГБ Беларуси.