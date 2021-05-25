Белорусским авиакомпаниям запретили летать в страны Евросоюза
Страны Евросоюза в ходе саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в европейские города. Авиаперевозчиков ЕС также призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси
Страны Евросоюза в ходе саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в европейские города. Авиаперевозчиков ЕС также призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси.
Такое решение Евросоюз принял после резонансного инцидента с принудительной посадкой гражданского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Этим рейсом летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого на родине обвиняют в призывах к массовым беспорядкам (канал широко освещал протесты в республике). Лайнер посадили в Минске из-за ложного сообщения о минировании, а Роман Протасевич был задержан.
В Белоруссии заявили, что получили сообщение, в котором солдаты палестинского движения «Хамас» якобы угрожают взорвать самолет Афины-Вильнюс, если Израиль не прекратит бомбить сектор Газа. В самом «Хамас» опровергли свою причастность к инциденту с самолетом Ryanair.
В Евросоюзе расценили действия белорусских властей как захват и угон самолета.