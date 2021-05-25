Евросоюз заморозил инвестиционную помощь Белоруссии из-за ареста Романа Протасевича
Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии в размере трех миллиардов евро. Средства останутся замороженными до тех пор, пока республика «не станет демократической»
Фото: m.ok.ru
Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии в размере трех миллиардов евро. Средства останутся замороженными до тех пор, пока республика «не станет демократической».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также потребовала от белорусских властей освобождения бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, для задержания которого в Минске под предлогом угрозы взрыва посадили гражданский самолет, летевший из Афин в Вильнюс.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что за этот инцидент президенту Александру Лукашенко придется еще ответить перед Евросоюзом, сообщает Reuters.
ЕС намерен в ближайшее время обсудить новые санкции против граждан, предприятий и организаций, которые финансируют «режим Лукашенко».